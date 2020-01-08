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Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili olduZONGULDAK'ta, sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

08.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:03
'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
ZONGULDAK'ta, sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde heyelanlar meydana geldi.
Kentte, dün öğle saatlerinden etkisini arttıran yağmur, bugün de devam etti. Hava sıcaklığının 5 dereceyi gösterdiği kentte yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 7 metreyi buldu. Limandaki balıkçı ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı. , zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Limandaki balıkçı tekneleri ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre metrekareye 46 kilogram yağış düştü.
Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Çaydamar Mahallesi Birlik Sokak'ta Şenol Kayar'a ait evin önünde meydana gelen heyelanda, kameriye yıkıldı.
Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Zonguldak, Dalgalar, Güncel

Kaynak: DHA


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