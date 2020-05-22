Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili olduZONGULDAK'ta, etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

22.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:09
Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
ZONGULDAK'ta, etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü kentte, rüzgarın hızı ise yer yer 30 kilometreyi buldu. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu yaklaşık 5 metreyi buldu. Limandaki balıkçı ve yük gemileri rüzgar nedeniyle denize açılamadı.
Ramazan Bayramı öncesi kent merkezinde yaşanan yoğunluk ise bugün yaşanmadı. Son iki gündür yaşanan haraketliliğin ardından bugün vatandaşlar olumsuz hava şartlarının da etkisiyle evde durmayı tercih etti. Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Sabah, Güncel, Haber

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