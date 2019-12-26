Haberler » Güncel » Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haber

Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40 Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2014-2016 döneminde örgütün kapatılan bankasının Ereğli şube müdürlüğünü yaptığı belirtilen Mevlüt U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Valilikten okulda zehirlenme açıklaması - Haber
18:40   Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan açıklaması - Haber
18:39   Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada/ Ek Fotoğraflar - Haber
18:38   Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü - Haber
18:34   Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan açıklaması - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:40:54