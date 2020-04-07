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Zonguldak'ta yangın: 2 daire kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale geldi.

07.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:38
Zonguldak'ta yangın: 2 daire kullanılamaz hale geldi
Zonguldak 'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sonucu 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kapuz Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan başlayan yangın en üst kattaki daireye sıçradı. Çatının altında bulunan iki daire kısa sürede adeta küle döndü.

Olay yerine Zonguldak Belediyesi'ne ve Kilimli Belediyesi'ne ait su tankerleri ve itfaiyeler sevk edildi. Ev tamamen kül olurken ev sahibi Tahsin Kocakuşak'ın Almanya 'da ikamet ettiği öğrenildi. Kocakuşak'ın yeğeni Emine Tabak ise, "Kiracısı yaşıyor en alt katta. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. En üst kat çift daire yandı. Ev sahibi Almanya'da yaşıyor. Kendisine bilgi verdik. Oraya ulaşıldı. Onların haberleri var. Şu anda uçak gelemediği için gelme şansları da yok" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Almanya, 3. Sayfa
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