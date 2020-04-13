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Zonguldak'ta yasağın ardından hareketlilik (2)

ZONGULDAK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından haftanın ilk günü oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

13.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:54
Zonguldak'ta yasağın ardından hareketlilik (2)

ZONGULDAK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak 'ta, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından haftanın ilk günü oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde kent merkezinde yoğunluluk yaşandı. Özellikle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde azaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde oluşturdukları kontrol noktalarında halkı sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa drone ile havadan görüntülendi.

191 KİŞİYE 607 BİN LİRA CEZA

İl Emniyet Müdürlüğü, iki gün süren sokağa çıkma yasağında  Zonguldak'ta toplam 191 kişiye 607 bin 380 lira para cezası kesildiğini açıkladı. Zonguldak Valiliği de acil işi olmayanların evden çıkmaması konusunda uyarıda bulunduğu açıklamasında, halkın tedbirlere uymaya devam etmesini istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Sabah, Güncel
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