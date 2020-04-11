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Zonguldak'ta yasak sonrası sokaklar sakin...Ekmekler ve tüp gazlar mahallelere taşınacak

Zonguldak'ta yasak sonrası sokaklar sakin.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
Zonguldak'ta yasak sonrası sokaklar sakin...Ekmekler ve tüp gazlar mahallelere taşınacak
Zonguldak 'ta yasak sonrası sokaklar sakin...Ekmekler ve tüp gazlar mahallelere taşınacak
ZONGULDAK - Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulamasının ardından vatandaşlar yasağa uydu. Öte yandan halkın ekmek ve doğalgaz bulunmayan yerlere tüp gaz için ekipler çalışmalarına başladı.
Yeni tip koona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta ta 12 Nisan gecesine kadar 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabahın ilk ışıklarıya birlikte sokaklar sakinliğini korudu. Öğlen saatlerine kadar vatandaşlar yasağa uydu.
Ekmek fırınları da halkın ekmek ihtiyacını gidermek için sabah saatlerine kadar ekmek üretimini sürdürdü. Ekmekler makineler vasıtasıyla poşetlendi. Araçlara yüklenen ekmekler vatandaşların ayağına getirildi. Doğalgazı olmayan yerlere tüp gaz için sadece siparişi karşılamak üzere tüp servisi yapılacağı öğrenildi. Kimsenin mağdur edilmemesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü Zonguldak'ta kamunun tüm görevlileri koordinasyonu sağlayarak çalışmaları takip ediyor.
Halkın sokaktan çekilmesiyle birlikte caddeler adeta sokak hayvanlarına kaldı. Bunun üzerine belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Öte yandan sokak hayvanları için de caddelerin belirli noktalarına yem bırakarak hayvanların aç kalmamasını önledi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Genel
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