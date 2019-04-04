Zonguldak'ta "Yaşlılara Saygı Haftası" Etkinlikleri

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Başkanlığına bağlı sağlık ekipleri "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak için Evde Sağlık Hizmeti alan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem çiçek verdiler hem de gördükleri tedavi ile ilgili bilgi alarak yakından ilgilendiler.Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli Başkan Yardımcısı Ayrdın Şanlıoğlu ile Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Gülfem Türk tarafından Evde sağlık Hizmeti alan Yaşlılara oturdukları evlerinde kendilerine yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını söylediler.Yaşlı nüfusun giderek arttığı toplumumuzda yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu şöyle dedi:"Toplumun yaşlı vatandaşlarına gösterdiği özen ve saygı toplumun gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Yaşlılarımızı hayatın her alanına dahil etmek, her vatandaşın yararlandığı olanaklardan yararlanmalarını sağlamak ve sosyal olarak varlıklarını sürdürmelerine katkı sağlayabilmek için toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde yaşlılarımızın gülen yüzleri bizlere en büyük hediye olmuştur." - ZONGULDAK