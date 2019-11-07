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Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

07.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48 Zonguldak'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
Zonguldak'ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan K'nin kullandığı 67 M 0248 plakalı yolcu minibüsü, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde kontrolden çıkarak sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 GA 3880 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, kamyonetle çarpışan yolcu minibüsünün refüje çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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