Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralıZONGULDAK'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

01.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:52
Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı
ZONGULDAK'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ani fren yapan bir araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazaya, duramayan diğer otomobillerin de karışmasıyla zincirleme kaza oluştu. Toplam 6 aracın karıştığı kazada sürücülerden Ramazan Aydın, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aydın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi de hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zonguldak’ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Aydın, Güncel, Haber
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