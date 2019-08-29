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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası

- Zonguldak'ta zincirleme trafik kazasıZONGULDAK - Zonguldak'ta bir ay önce sıfır kilometre olarak alınan otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 otomobilde maddi zarar meydana geldi.

29.08.2019 21:18
- Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir ay önce sıfır kilometre olarak alınan otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 otomobilde maddi zarar meydana geldi.
Kaza, 11.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Uzunmehmet Caddesi üzerindeki Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şule K. idaresindeki 33 DA 007 plakalı otomobili ile parktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı esnada, yoldan geçen ve bir ay önce sıfır olarak alınan Gülten K. idaresindeki 67 AAV 071 otomobile çarptı. Gülten K. çarpmanın etkisiyle köprü üzerinde park halindeki Ercan A'ya ait 67 NT 766 plakalı otomobile ve 67 ER 400 plakalı resmi araca çarparak durabildi.
Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlar ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından olay yerinden kaldırıldılar.
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası

Zonguldak, Yerel

Kaynak: İHA

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