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Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, akademisyenler ve farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.

07.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:38 Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, akademisyenler ve farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 21 sanık ile avukatları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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