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Zonguldak'taki bıçakla yaralama davası

Zonguldak'ta ağabeyinin katili olduğunu ileri sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

25.09.2019 13:18Zonguldak'taki bıçakla yaralama davası
Zonguldak'ta ağabeyinin katili olduğunu ileri sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nejdet Ü. ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Nejdet Ü'nün avukatı müvekkilinin suç delillerini yok etme, gizleme kastı bulunmadığını belirterek, sabit adresinin bulunması, mevcut delillerin yeterliliği ve karartma ihtimalinin olmamasını göz önüne alarak tahliyesini, aksi halde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
Sanık Nejdet Ü'nün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin yanı sıra dosyadaki eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.
Olay

Geçen yıl 9 Kasım'da, Gazipaşa Caddesi valilik binası önünde Serkan C. ile tartışan Nejdet Ü, ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Serkan C'yi bıçakla kulağından yaralamış, zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Nejdet Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Serkan C'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Nejdet Ü'nün ağabeyi Mehmet Ü'nün, 11 yıl önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunduğu öğrenilmişti.

Zonguldak, Serkan, Güncel

Kaynak: AA

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