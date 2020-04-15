Zonguldak'taki cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi
Zonguldak'ta cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi.
15.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:48
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, açık cezaevlerinden olmak üzere toplam bin 485 kişi tahliye edildi. Jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinin ardından tahliyeler gerçekleştirildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA