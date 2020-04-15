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Zonguldak'taki cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi

Zonguldak'ta cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi.

15.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:48
Zonguldak'taki cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi
Zonguldak 'ta cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, açık cezaevlerinden olmak üzere toplam bin 485 kişi tahliye edildi. Jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinin ardından tahliyeler gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Güncel
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