Zonguldak'taki Cinayet Davası

Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde, geçen yıl annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Kılınç
(33) ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Kılınç ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, olaydan iki gün önce eve giremediğini iddia etti.
Annesinin kendisini arayarak eve gelmesini istediğini anlatan Kılınç, şöyle savunma yaptı:
"Apartmana kadar gittim ama eve giremedim. Annem yine aradı, 'Eve gelemiyorsan arkadaşının evine gel.' dedi. Oraya gittim, annem de vardı. Sonra Gökçebey Devlet Hastanesi'ne gittik. Beni Zonguldak'a sevk ettiler. Eve giremediğimi anlattım. Psikolojik tedavi gördüm. Bana ilaçlar verildi. Olay günü akşam eve gittik. Kulağıma gelen sesler, annemin başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söylüyordu. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve sağlık ekiplerine haber verin diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı. Çok üzgünüm ve pişmanım."
Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu
'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2019'a erteledi.
Olay
Geçen yıl 24 Kasım'da, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Yeni Mahalle
'deki evinde Ersin Kılınç, annesi Hatice
Kılınç'ı bıçakla yaralamış, komşuları ve eşi tarafından Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk
Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Hatice Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, Ersin Kılınç hakkında, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Gökçebey,Zonguldak
06 Aralık 2018 Perşembe 13:19