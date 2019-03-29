Zonguldak'taki Cinayet Davası

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seydillah Çubuk (58) ve tutuksuz sanık Meyram Çubuk, öldürüldüğü iddia edilen Nurgül Karakoç'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.Sanık Meyram Çubuk'un avukatı, müvekkilinin suç delillerini yok etme, gizleme kastı bulunmadığını belirterek, "Eğer müvekkilimin suç kastı olsaydı, bunları olay yerinden yok ederdi. Ayrıca müvekkilimin olay yerindeki masa üstünde bulunan kan lekelerini silmesinin nedeni, çocuklarının o masada yemek yemesi dolayısıyladır. Bu olayda müvekkilimin herhangi bir suç kastı yoktur." dedi.Seydillah Çubuk ve Meyram Çubuk ise avukatlarının savunmalarına aynen katıldıklarını ifade etti.Mahkeme heyeti, Seydillah Çubuk'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.