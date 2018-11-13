Zonguldak'taki Cinayet Davasında Karar

Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada Önder Artum'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ergün Demirkan, Artum'un yakınları ve avukatlar katıldı.
"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Demirkan'a, mahkeme heyeti tarafından "haksız tahrik" indirimi uygulanarak ve duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınarak 12,5 yıl hapis cezası verildi.
Kilimli'deki bir restoranda, 14 Mayıs
2017'de, Ergün Demirkan ile Önder Artum arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ergün Demirkan, yanında bulunan silahla Artum'a ateş etmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Artum, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.