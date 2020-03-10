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Zonguldak'taki cinayetin zanlısı yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı 4 gün sonra gözaltına alındı.

10.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:38
Zonguldak'taki cinayetin zanlısı yakalandı
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı 4 gün sonra gözaltına alındı.
Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 6 Mart'ta meydana gelen olayda tartıştığı Eyüp Keleş'i silahla vurarak öldüren ve olay yerinden kaçtığı iddiasıyla aranan Bülent B, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı Devrek ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi.
Zanlıya çelik yelek giydirilirken polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Zonguldak, Güncel
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