Zonguldak'taki Fetö'nün 'Tsk Yapılanması' Operasyonunda 11 Kişi Adliyede

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10'u muvazzaf 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içinde 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan örgüt üyeleri tespit edildi. Zonguldak, İstanbul
, Ankara
, Balıkesir
, Kırklareli
, Van
ile Malatya
'da düzenlenen operasyonlarda; 10 muvazzaf ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.K., O.İ., İ.Ç., S.Ö., Ş.Y., T.A., M.E., T.K., M.D., S.K. ve Y.U., bugün adliyeye sevk edildi. - Zonguldak
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı,Zonguldak