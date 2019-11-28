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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla iki ayrı davada yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.

28.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:22Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla iki ayrı davada yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Emine D. ile Hayri D. ve avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 2 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine karar verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan tutuksuz sanık Halil Y. ile avukatı hazır bulundu.
Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Halil Y'nin beraatine karar verdi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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