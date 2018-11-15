Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık R.A, son savunmasında, avukatının ifadelerine katıldığını belirterek, "Ben ticaretle uğraşıyorum. Kapatılan Bank Asya
'da 2005 yılından bu yana hesabım var. Zaman zaman para artışı ve düşüşü bulunmakta. Kayınpederim vefat edince, eşim ve kayınvalideme kalan mirası değerlendirmek için benim hesabıma yatırdılar. Paraların yatırılmasında örgütün talimatı bulunmamaktadır. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sunan bazı sanıklar da üzerilerine atılı suçları işlemediklerini iddia ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, bazı sanıklar ile avukatlarının son savunmalarının alınması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.
İddianameden
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 74 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.
Zonguldak
15 Kasım 2018 Perşembe 17:24