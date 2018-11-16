Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık S.E, son savunmasında, avukatının ifadelerine katıldığını belirterek, "Yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunuyorum. Hakkımda kesin somut deliller yok. 17/25 Aralık
öncesi yapılan faaliyetlerle ilgili yargılanıyorum. Çaycuma
'da 'memur' sorumlusu olduğum iddia ediliyor. Mahkemenizde sanık ve tanık ifadelerinde hakkımda böyle bir ithamda bulunulmadı. Terör örgütüne yardım etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.
İddianameden
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 74 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.
Zonguldak