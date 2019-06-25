25.06.2019 16:30
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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

Zonguldak

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 21 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak 'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 21 sanığın duruşması görüldü.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Avukatları da müvekkillerinin beraatini isteyerek, haklarındaki dijital materyallerin beklenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kaynak: AA
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