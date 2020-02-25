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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

25.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:30Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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