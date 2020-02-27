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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 9 sanığın yargılanması sürüyor

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

27.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:50Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 9 sanığın yargılanması sürüyor
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Söz alan sanıklar, beraatlerini isteyerek, haklarındaki dijital materyallerin beklenmesini talep etti.
Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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