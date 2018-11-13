Zonguldak'taki Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler M.M.K, S.Y. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Kasım'da, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.M.K, S.Y. ile E.D. gözaltına alınmıştı.
Zonguldak