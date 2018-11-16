16 Kasım 2018, 17:16
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Zonguldak'taki Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.T. ile A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. ile A.D. gözaltına alınmıştı. Zonguldak
16 Kasım 2018 Cuma 17:16