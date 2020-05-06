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Zonguldak'taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldı

Zonguldak'taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde tedbirler artırıldı.

06.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:21
Zonguldak'taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldı
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde, İstanbul'dan gelen bir kişinin katıldığı cenazede 6 kişiye koronavirüs bulaştırması sonucu köyün Boduklar Mahallesi'nde tedbirler artırıldı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "3 bizde, 3 de Bartın'da pozitif vaka tespit edildi. Bartın'la ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz" dedi.
İstanbul'da yaşayan bir kişi, cenazeye katılmak üzere 10 gün önce köye geldi. Cenazeye katılan kişinin daha sonra koronavirüs testi pozitif çıktı. Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köyde filyasyon çalışması yaptı. Köyde yaşayan 3 kişi ve Bartın'da yaşayıp cenazeye katılan 3 kişinin de testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla köyün Boduklar Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Mahallede oturn yaklaşık 150 kişinin evlerinden çıkmaması ve tedbir kararına uyması istendi.
TEDBİRLER ARTTIRILDI
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, köyde cenazeye katılan bir kişide koronavirüsü tespit edilmesi üzerine tedbirleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, "Karantina değil ama benzer bir uygulama yapıyoruz. Orada 10 gün önce bir cenaze oldu ve İstanbul'dan cenazeye gelen birisi hastalığı bulaştırdı. 3 bizde 3 de Bartın'da pozitif vaka tespit edildi. Bartın ile ortaklaşa vakaların oluştuğu mahallelerde daha sıkı bir kontrol uyguluyoruz. Sosyal hareketliliği önlemeye sosyal mesafeyi sağlamaya dönük tedbirler arttırıldı." dedi.
Korona testi pozitif çıkan kişilerin hastanedeki tedavileri sürüyor. Zonguldak’taki köyde bir mahallesinde tedbirler artırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Çaycuma, Bartın, Güncel, Haber

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