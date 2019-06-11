Zonguldak'taki silahla yaralama

Zonguldak
'ta, tabancayla bir kişiyi vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Milli Egemenlik Caddesi
'nde bir otelin giriş katındaki kafede çıkan tartışmada G.K'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Milli Egemenlik Caddesi'nde bir otelin giriş katındaki kafede M.K. ile S.D. arasında tartışma çıkmış, S.D'nin açtığı ateş sonucunda kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu G.K, yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Milli Egemenlik Caddesi
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