Haberler » Güncel » Haber

Zonguldak'taki silahla yaralama davası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladığı iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi.

27.09.2019 16:02Zonguldak'taki silahla yaralama davası
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak yaraladığı iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil T. ile mağdur oğlu Hasan T. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Olay

Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi'nde 4 Haziran 2018'de bir süredir ayrı yaşadığı ailesinin evine gelen Halil T, oğlu Hasan T. ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba silahla oğlunu karnından ve bacağından yaralamıştı.

Baba Halil T, polise teslim olmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zonguldak, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü
18:13 Sevgilisinin öldürdüğü hülya, toprağa verildi
18:13 'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var'
18:13 - Meksika'da Engelliler Podyuma Çıktı- Engellerin Sınır Oluşturmadığı Mesajı Verildi
18:12 Eğitimini tamamlayan subay ve astsubay adayları yemin etti
18:12 Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
18:12 Muş'ta AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı