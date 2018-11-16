Zonguldak'taki Taksici Cinayetinde Karar

Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde, geçen yıl taksi şoförünü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis hapis cezası verildi.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Veli Ermiş, yaşamını yitiren taksici Sezai Kıyılıoğlu'nun yakınları ile avukatlar katıldı.
Sanık Ermiş, son savunmasında hakkında verilecek karara razı olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Ermiş'in "kasten adam öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbetle ve "yağma" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Olay
Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa
köyü mevkisinde 21 Şubat 2017'de, dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu'nun tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Jandarma
ekiplerinin inceleme yaptığı sırada, olay yeri yakınında kaçmaya çalışan Veli Ermiş, gözaltına alınmıştı.
Gökçebey,Zonguldak