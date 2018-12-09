Zonguldak'taki Tefecilik Operasyonu

09 Aralık 2018 Pazar 10:57



09 Aralık 2018 Pazar 10:57

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a çıktı.Alınan bilgiye göre, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 kişiyi daha gözaltına aldı.Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.Olayİl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, 7 Aralık'ta, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde "tefecilik" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek-senet, tapular, 80 bin lira değerinde ziynet eşyasının yanı sıra borçlu kişilerin olduğu ajanda ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.Operasyonda ayrıca, bir evde çelik kasa içerisine konulan kavanozda saklanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu değerlendirilen mendilin yanı sıra örgütün kapatılan gazetesinin dağıttığı kitaplar da bulunmuş, ekiplerin bunun üzerine soruşturmayı, şüphelilerin örgütün mali kaynaklarından olabileceği yönünde genişlettiği öğrenilmişti.