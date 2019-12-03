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Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre ve Kevser Tunç çiftinin cenazesi memleketleri Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

03.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:45Zonguldak'taki trafik kazasında vefat eden Tunç çifti son yolculuğuna uğurlandı
'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Emre ve Kevser Tunç çiftinin cenazesi memleketleri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Emre ve eşi Kevser Tunç'un cenazesi dün gece saat 21.00 civarlarında akraba ve dostları tarafından Şuhut Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Şuhut Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına, Öz Orman İş Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sungur Kızılkaya, Afyon Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Devrek Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ve Ankara Orman Bakanlığı, Ankara Orman Genel Müdürlüğü personelleri ve binlerce sevenleri katıldı. Babası Muzaffer Tunç ve merhum Emre ve Kevser çiftinin oğlu 8 yaşındaki Muzaffer Enes Tunç taziyeleri beraber kabul etti. Tunç çiftinin cenazesi, kılınan öğle namazının ardından binlerce seveni tarafından gözyaşları içerisinde Şuhut Şehir Mezarlığına defnedildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görev yapan Emre ve Kevser çiftinin 40 gün sonra memleketleri Afyonkarahisar'a tayin olacağı, bunun için Devrek ilçesine evini toplamak için gittikleri, oğulları Muzaffer Enes Tunç'un ise babaanneleri Hasibe Tunç ve dedeleri Muzaffer Tunç'a bıraktıkları öğrenildi.

Kazada, Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkiinde Çiğdem Sezer idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpışmış, Emre Tunç olay yerinde, eşi Kevser Tunç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirmişti. - AFYONKARAHİSAR

Zonguldak, Devrek, Şuhut, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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