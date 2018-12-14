Zonguldak'taki Uyuşturucu Davası

14 Aralık 2018 Cuma 14:51



14 Aralık 2018 Cuma 14:51

Zonguldak'ta, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 2 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.A. ile avukatı katıldı.Ş.A, savunmasında, futbolcu olduğunu ve transferi gerçekleşmediği için moralinin bozuk olduğunu ifade ederek, "Bir kafede arkadaşımla buluştuk, çay içtik ve daha sonra birlikte bir parka gittik. Arkadaşımın orada uyuşturucudan sigara yapmasının ardından birlikte içtik. Oradan kalkıp gittiğimiz sırada polisler geldi ve bizi gözaltına aldı. Kimseden uyuşturucu madde almadım. Kimseden uyuşturucu temin etmedim." dedi.Mahkeme heyetinin, "uyuşturucuyu nereden temin ettiğini" söylemesi halinde cezasında indirime gidebileceğini belirtmesi üzerine Ş.A., "Ben kimseden uyuşturucu temin etmedim." ifadesini kullandı.Mahkeme başkanı, sanığın "Ben futbolcuyum, futbol oynayan birisiyim" sözleri üzerine, "Büyük kulüplerde oynayıp uyuşturucudan 15 yıl hapis cezası alanlar var. Bu seni kurtarmaz." dedi.Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer şüphelinin de ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.