Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde uyuşturucu hap bulunan otomobilde gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, ortaokul müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Filyos
beldesine uyuşturucu hap getirdikleri sırada gözaltına alınan bir ortaokulun müdürü T.Ö. ile V.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün, Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde durdurulan araçta yapılan aramada 500 uyuşturucu hap, şüphelilerin ikametlerinde ise bir miktar sahte para, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Olayla ilgili ortaokul müdürü T.Ö. ile V.U. gözaltına alınmıştı.
Çaycuma,Zonguldak