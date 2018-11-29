Zonguldak'taki Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.Ö, H.A, B.Ö. ile A.Ç. tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli 8 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, dün uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yapılan takip sonrası düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.
Zonguldak
29 Kasım 2018 Perşembe 17:58