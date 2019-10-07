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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

07.10.2019 16:28Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda H.B, B.M. ve İ.T. yakalandı.
Operasyonda 130 uyuşturucu hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden İ.T. emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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