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Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Zonguldak'ta meydana gelen olayda, takip edildiğini sanan kadın arkasında bulunan şahsa "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine kadının taciz edildiğini sanan bir şahıs, zabıta olduğu öğrenilen kişiye kafa attı. Kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, genç zabıta ise "Ben kimseyi takip etmedim" dedi.

16.12.2019 19:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:17

'ta, yolda yürüyen kadın, arkasında yürüyen Y.M. (36) adlı kişiye, kendisini takip ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak Y.M.'ye kafa attı.

"BENİ NEDEN TAKİP EDİYORSUN?"

Olay, saat 17.00 sıralarında kent merkezindeki Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, arkasında yürüyen kişiye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen başka biri de kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'ye kafa attı. Burnu kanayan Y.M.'yi öfkeli kişinin elinden çevredekiler güçlükle aldı. Yakındaki trafik polisleri de olayın daha fazla büyümesini önledi. Y.M., çevresindekilere, kimseyi takip etmediğini, kadına da herhangi bir eylemde bulunmadığını söyledi.

"BEN SANA NE YAPTIM ABLA?"

Olay yerindeki bazı esnaf, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Y.M. de kendisine vuran kişi ve kadından şikayetçi olduğunu söyledi. Ambulans beklerken kadının yanına giden Y.M., "Ben sana bir şey mi dedim? Sen diğer taraftan yürüyordun. Ben sana ne yaptım abla?" dedi. Kadın ise arkasını dönerek Y.M.'ye cevap vermedi.Zabıta memuru olduğu öğrenilen Y.M., tedavisi için ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın ise gelen ekip aracına binmeyi kabul etmedi. Polis ekibi, bunun üzerine durdurduğu taksiyle kadını polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Zonguldak, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA


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