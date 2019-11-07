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Zonguldak takla atan yolcu minibüsü devrildi 1'i çocuk 10 yaralı

Takla atan yolcu minibüsü devrildi 1'i çocuk 10 yaralıZonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, hafif ticari araç ile kaldırıma çarpıp, takla atarak, devrildi.

07.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:13

Takla atan yolcu minibüsü devrildi 1'i çocuk 10 yaralı

Zonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, hafif ticari araç ile kaldırıma çarpıp, takla atarak, devrildi. Kazada sürücü ile 1'i çocuk 9 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Rat Mahallesi'nden şehir merkezine yolcu taşıyan Hasan K.'nin kullandığı 67 M 0248 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, önce 06 GA 3880 plakalı hafif ticari araca ardından kaldırıma çarptı. Takla atan minibüs, yola devrildi. Kazada sürücü Hasan K. ile yolcular Tayfun Günçayır (34), Çiğdem Günçayır (36), Tolga Albayrak (21), Ramazan Gökdemir (56), Bora Arslan (41), Gamze Bozkurt (24), Şengül Açıkgöz (40), Orhan Topal (55) ve Mithat Ömer Açıkgöz (3) yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler tarafından minibüsten çıkarılan 10 yaralı, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen minibüsün, sürücüsünün 3 yol ağzında trafiğe kapalı alandan ana yola çıkmak istediği hafif ticari araca çarptığı ardından da kaldırıma çarpıp, devrildiği görülüyor. Kaza sonrası çevredekilerin de minibüse doğru koştuğu anlar, görüntülerde yer aldı.

Zonguldak takla atan yolcu minibüsü devrildi 1'i çocuk 10 yaralı

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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