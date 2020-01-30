Haberler » Güncel » Zonguldak'tan İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi - Haber

Zonguldak'tan İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, tırla bölgeye gönderildi.

30.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:18Zonguldak'tan İdlib'e bir tır yardım malzemesi gönderildi
'ın ilçesinde, için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, tırla bölgeye gönderildi.
İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesince "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımları bölgeye ulaştıracak tır, yola çıktı.
Kaymakam Vedat Yılmaz, uğurlama törenindeki konuşmasında, başkalarının yaralarını saran necip bir millet olduklarını belirterek, "Her zaman gereken her şeyi yapan, dik duran bir milletiz. Yardımlarımız karşısında aldığımız dualarla ayaktayız." ifadelerini kullandı.
İlçe Müftüsü Aydın Bostancı da iki hafta önce camilerde toplanan 15 bin 700 lira nakdi yardımı hesaba aktardıklarını dile getirdi.
Bostancı, "Geçen hafta da Valimizin talimatıyla AFAD üzerinden yardım kampanyası başlatıldı camilerimizde. O da şu anda 12 bin lira oldu. Bu hafta 15 bin lira olacağını tahmin ediyoruz. Alaplı halkımız da elinden geldiği kadarıyla giyim, gıda maddesi, ayakkabı, bot, halı, battaniye, yorgan ne varsa bize ulaştırdı. Biz de onları tıra yükledik." diye konuştu.

Zonguldak, Alaplı, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 17:26:03