Zonguldak'tan Kısa Kısa

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğince 12 bin metrekare prefabrik beton kilitli parke taşı alımı yapılacağı bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde altyapı eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu çerçevede köylere dağıtılmak üzere 12 bin metrekare prefabrik beton kilitli parke taşı alımı yapılacağı aktarılan açıklamada, 13 Kasım'da kaymakamlıkta yapılacak ihale için gerekli dokümanın Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğinden alınabileceği kaydedildi.
Öğrencilerden 4 bin yıllık ağaca ziyaret Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı
Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Gümeli
Bölüklü Yaylasına düzenlenen yürüyüşle 4 bin 114 yaşında olduğu belirtilen porsuk ağacını ziyaret etti.
Alaplı MYO'dan yapılan açıklamada, Engelleri Doğada Spor ile Aşarız Projesi kapsamında Gümeli Bölüklü Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi.
Katılımcılar 10 kilometrelik doğa yürüyüşü ile yayladaki 4 bin 114 yaşında olduğu belirtilen porsuk ağacını da ziyaret etti.
Zonguldak
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:14