Zonguldak'tan Kısa Kısa

Ereğli ilçesinde, Ereğli Lisesi Mezunları Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi
Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Dernek Başkanı Canan Dikici, yaptığı konuşmada, Ereğli Lisesi'nin adını yaşatmak için çaba harcadıklarını belirterek, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim asıl amacımız Ereğli Lisesi'nden mezun olup üniversite okuyan öğrencilerimize burs desteği sağlamaktır." dedi.
Tek liste ile gidilen kongrede yönetim kuruluna İbrahim Güneri, Nalan Genç
, Sibel Şener, Fisun Özdemir, Berna Ataoğlu, İrfan Kılıçarslan
, Gökhan Koç ve Cahit Boyar seçildi.
"Bilgisayar
Destekli 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi"
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde kurulan, "Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi", düzenlenen törenle açıldı.
Okul müdürü Ömer Aydoğan
, Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan, "Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi" projesinin kabul edilmesi ile çalışmalara başladıklarını söyledi.
Projenin bütçesinin 277 bin 603 lira olduğunu anlatan Aydoğan, "Proje kapsamında 15 kursiyerin 10'u dezavantajlı kişilerden oluşmaktadır. Her kursiyere 40 lira toplamda ise 600 lira ücret ödenecektir. Kurs sonucunda 3 boyutlu yazıcıları kullanmayı bilen ve üretim yapabilen kişilerin sayısı artacak ve bu alanda kursiyerlerin istihdamı sağlanmış olacaktır." dedi.
BAKKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi Başkanı Hakkı Yavuz Toplu da KOBİ işletmelerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına hibe destekleri sağlamaya devam ettiklerini belirtti.
Açılışa, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu
, Ereğli Belediye
Başkan Yardımcıları Hüseyin Ağlar ve Atilla Bulak da katıldı.
Güncel
Kaynak: AA