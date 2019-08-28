Zonguldak'tan kısa kısa

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Gençalp, kadına yönelik şiddete olan mücadelelerinin her zaman devam edeceğini bildirdi.

Gençalp, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarında iyi hal indirimine karşı olduklarını belirtti.

Eski Türklerde kadının söz sahibi olduğu ve kadınla erkeğin eşit olduğu zamanlardan gelenek ve göreneklerden vazgeçildiğini öne süren Gençalp, "Kadına yönelik şiddet eylemleri nedeniyle yargılanan erkelere, 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' uygulaması bu tür erkekleri cesaretlendirerek her yıl taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinin giderek artmasına neden olmaktadır. Dileğimiz Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bizde bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanmasıdır. Kadına yönelik şiddetle ve cinsiyetçi erkek egemen zihniyetle mücadelemiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm gücü ve adalete olan inancıyla devam edecektir." diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, büyük Türk milletinin, kendisini yok etmek isteyen işgalci güçlere karşı 30 Ağustos 1922'de elde ettiği büyük zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın büyük gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Bozkurt açıklamasında, şunları kaydetti:

"Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de istikbalde de bu faziletleri muhafaza edecek ve kutlu değerlerini ölümsüz kılmak yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu bağlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman mimarlarını saygı ve özlemle anıyorum. İlçemizin değerli halkının ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA