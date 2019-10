Zonguldak'tan kısa kısa

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila, imkanları çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs verdiklerini belirtti.Papila, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gelen, kendilerine ulaşan öğrencilerin müracaatlarını aldıklarını ifade etti.Maddi kaynaklarının elverdiğince belirli sayıda öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Papila, "Bu sene kendi şartlarımızı zorlayarak ve bağışçılarımızın destekleriyle 40'ın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda evlatlarımıza ulaşıp onların burslarını dağıtmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.Öğrencilere ayakkabı yardımı Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ilçedeki ilk ve orta okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı yardımında bulundu.800 kışlık ayakkabı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve okul müdürlerine teslim edildi.Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere kışlık ayakkabı yardımında bulunduklarını ifade etti.Ocak, "Protokol kapsamında, imkanlarımızı seferber ederek her yıl öğrencilerimize yardım yapıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazlasını yapabilelim. Bu yıl da yine 800 yardıma muhtaç öğrencimize yardım ettik. Alaplı TSO olarak eğitim konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da katkılarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de katkı sağlayanlara teşekkür etti.