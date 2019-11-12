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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediyesince "Temiz çevre, temiz Zonguldak" kapsamında etkinlik düzenlendi.

12.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:42Zonguldak'tan kısa kısa
Belediyesince "Temiz çevre, temiz Zonguldak" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar Fener Gezi yolu, liman çevresi ve valilik önüne kadar temizlik yaptı.
Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak Belediyesine teşekkür ettiğini belirterek, "Topladığımız çöplere baktığımızda her birisi atmasak olacak şeyler. Kişi izmaritini sokağa atmayabilir, su içtiği şişeyi sokağa atmayabilir, elini veya ağzını sildiği mendili sokağa atmayabilir ama atmışız. Temizlemek zordur ama kirletmemek çok kolaydır. Kendi çöplerimizi çevremize atmamalıyız." dedi.
Belediye Başkanı Alan da farkındalık yaratmak adına etkinliği gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki evimizde, iş yerimizde etrafımızı kirletmiyorsak çevremizi de kirletmeyeceğiz. Aslan yattığı yerden belli olur. Çevremizi beraber koruyalım, kirletmeyelim." ifadesini kullandı.
" Ekonomisinin Geleceği Planlanıyor" paneli
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasınca "Alaplı Ekonomisinin Geleceği Planlanıyor" konulu panel düzenlendi.

Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen panelde, ilçenin 2020'de yatırımcıların daha rahat bir şekilde yatırım yapacağı Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) alt yapısına kavuşacağını belirtti.
OSB'nin en büyük sorunu olan elektrik altyapı sorununu da 2020'de çözüme kavuşacağına dikkati çeken Yılmaz, "Alaplı'da ne kadar yatırım yapabilirsek, ne kadar istihdam yaratabilirsek, sosyal sorumluluğumuzu da bir şekilde çözmüş oluruz. O yüzden, yatırımları da çeşitlendirmemiz lazım. Bundan sonraki süreçte belli sektörlere girmemiz lazım. O sektörlerde iyi olanları buraya çağırmamız lazım." şeklinde konuştu.
Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak da OSB'nin Türkiye ekonomisine katma değer yaratacak aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacağını kaydetti.

Zonguldak, Alaplı, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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