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Zonguldak'tan kısa kısa

Alaplı Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

28.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:20Zonguldak'tan kısa kısa
Kaymakamlığınca kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Müftüsü Bostancı, kaymakamlıkta düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili 101 ünite kan bağışında bulunulduğunu belirterek, kan bağışında bulunan memurlar ve vatandaşlar ile kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti.
Ziraat odasından sertifikalı fidan satışı
Çaycuma Ziraat Odası Başkanlığınca, her yıl çiftçilere uygun koşullarda verilen sertifikalı meyve fidanı dağıtımı başladı.
Oda Başkanı Rıza Çapkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 7 bin civarında meyve fidanının kendilerine geldiğini söyledi.
Yöreye uygun meyve fidanları getirdiklerini ifade eden Çapkın, "Hurma, siyah ve beyaz dut, incir, zeytin, nar, deveci armudu, santamaria armudu, Amasya elması, kış armudu, limon, mandalina, ceviz ve her çeşit fidanlarımız burada mevcuttur. Odamızda satışlarımıza başlanmıştır. Bölgemizde en çok yetişen santamaria armudu, Amasya elması, deveci armudu, ceviz, abete'dir." diye konuştu.

Alaplı, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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