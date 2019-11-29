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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, Çaycuma ilçesinde aday öğretmenleri ziyaret etti.

29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34Zonguldak'tan kısa kısa
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, ilçesinde aday öğretmenleri ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapıcı'nın Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan aday öğretmenleri ziyaret ederek tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, İl Müdür Vekili Kapıcı'nın ziyarette öğretmen adaylarının sorunlarını dinlediği kaydedildi.
"Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı
Çaycuma ilçesinde, "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, toplantının Kaymakam Muharrem Çoşgun başkanlığında Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Çoşgun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, beden eğitimi öğretmenleriyle değerlendirmeler yapıldığı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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