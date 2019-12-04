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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

04.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:34Zonguldak'tan kısa kısa
'ta "4 Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, yerin yüzlerce metre altında dünyaya ışık, hayat ve enerji vermek için emeğiyle çalışan, hayatını kaybeden maden işçilerini ve bu sektörle uğraşan herkesin gününü kutladı.
Genel Maden İşçileri Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da madenciliğin zor bir meslek ve dünyanın en ağır iş kollarından biri olduğunu belirterek, "Bu meslekte çalışan emekçilerimiz ülkemizin geleceğini aydınlatmak için canları pahasına yerin altındaki yerli ve mili kaynaklarımızı yerin üstüne çıkararak yıllarca ülkemizin kalkınmasına katkı verdiler ve vermeye devam ediyorlar." diye konuştu.
Engellilere tekerlekli sandalye
Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Temsilcisi Cem Ünal önderliğinde gerçekleştirilen akülü sandalye dağıtım töreninde 6 engelli vatandaş akülü sandalye sahibi oldu.
Kaymakam Muharrem Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, akülü sandalyelerin son model ve güzel olduğunu ifade ederek, "İnşallah engellilerimizin topluma daha iyi kaynaşmasına vesile olur. Sosyal devlet olmanın gereği olarak bütün vatandaşlarımızın bütün hizmetlerine kavuşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Derneğin Çaycuma Şube Başkanı Cem Ünal da 2015'ten bugüne mavi kapak kampanyasıyla yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük, bedensel engelli vatandaşlara 286 akülü tekerlekli sandalye, 122 manuel tekerlekli sandalye, 6 elektronik yatağı ve çeşitli medikal destek ürünlerinin ücretsiz olarak dağıtıldığını aktardı.

Dünya Madenciler Günü, Zonguldak, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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