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Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

07.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:54 Zonguldak'tan kısa kısa
Ereğli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl İdare Kanununun 40'ncı maddesi gereği İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısının öğretmenevinde kamu kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıda kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin artırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması ve hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi ile gündemdeki konuların görüşüldüğü belirtildi.
"Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme" toplantısı düzenlenecek
Valiliği ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle "Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme" toplantısı düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, toplantının 14 Ocak'ta Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Sılay Cantürk Uğurbaş tarafından "Çocukluk çağında sık karşılaşılan göz problemleri ve erken tedavinin önemi" konulu sunum yapılacağı kaydedildi.

İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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