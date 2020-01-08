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Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Sendikası Zonguldak Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

08.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:06Zonguldak'tan kısa kısa
Ereğli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Sendikası Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Belediyesi yemekhane salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede çalışan 199 memuru ilgilendiren 2020 ve 2021 yılları toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.
Yasaların ön gördüğü en yüksek tavan oranında zam yapıldığını anlatan Posbıyık, 3 olan ikramiye sayısının 4'e çıkarıldığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş da Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.
Vali Erdoğan Bektaş'tan inceleme
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesine bağlı beldesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Kandilli beldesinde İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) projesi olarak yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan yöresel ürünler pazarı ve kafeterya-restoranda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Bektaş daha sonra Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Halil Posbıyık, Zonguldak, Kandilli, Güncel

Kaynak: AA

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