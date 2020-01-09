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Zonguldak'tan kısa kısa

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş, ilçede Eğitim Kampüsü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için hayırseverlerin fakülte yapımına destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

09.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:20Zonguldak'tan kısa kısa
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş, ilçede Eğitim Kampüsü Projesi'nin hayata geçirilebilmesi için hayırseverlerin fakülte yapımına destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Keleş, hizmet binasında düzenlediği toplantıda, 2 bin 500 üye sayısıyla bölgenin en güçlü odaları arasında yer aldıklarını ve üyelerinin sorunlarının çözümü için çaba harcadıklarını söyledi.
Süleymanlar Mahallesi'ndeki Eğitim Kampüsü olarak belirlenen yerle ilgili alan projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Keleş, "Altı ay içerisinde temellerin atılmasının bekliyoruz. Bu önemli projede artık sonuca geldik. Eğitim kampüsü alanına yeni fakülteler kazandırılması konusunda ısrarcıyız. İlçemizdeki hayırseverlere teşekkür etmek gerekir. Yeni fakülte binaları yapabilmek için hayırseverlerimiz sıraya girmiş vaziyetteler." diye konuştu.
Keleş, Ereğli Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren 4 tersaneden 2'sinin tapu alma işlemlerinin de sonuçlanmak üzere olduğunu kaydetti.
'ta toplantısı
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde iş adamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerin ekonomik durumunun yanı sıra potansiyelini, özel sektör yatırımları ile istihdam olanaklarını değerlendirmek amacıyla iş adamlarıyla bir araya geldiği ifade edildi.
Vali Erdoğan Bektaş'ın, iş adamlarıyla sohbet ederek çalışmaları konusunda bilgi alarak sorunlarını dinlediği anlatılan açıklamada, kentin ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söylediği vurgulandı.

Arslan Keleş, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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